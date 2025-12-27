По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 27-28 декабря погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающиеся с Гренландского моря на юг Баренцева моря. В этот период, при прохождении циклонов, ожидается местами сильный порывистый ветер, снег, мокрый снег, наиболее интенсивный днём 28 декабря, преобладающая температура воздуха от 0 до -5°, местами -7-12°.

29 декабря наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: местами пройдёт снег, температура воздуха понизится до -3-8°, при прояснениях до -12-17°.

Сегодня, 27 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Облачная, ночью с прояснениями погода. Снег, днём местами сильный. Ветер юго-западный умеренный, вечером 27 декабря в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха от -4 до +1° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

28 декабря - ветер ночью северо-западный, западный умеренный, местами сильный, метель, днём юго-западный умеренный. Снег, на востоке области ночью местами сильный. Температура воздуха -1-6°, при прояснениях -9-14° в течение суток.

29 декабря - ветер западный, юго-западный умеренный. Местами снег. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях -12-17° в течение суток.