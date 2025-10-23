По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, в отдельных районах мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 23-24 октября погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются временами осадки, преимущественно в виде дождя, местами порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха в дневные часы +1+6°.

25 октября на юго-западе Баренцева моря сформируется активный циклон, который в дальнейшем сместится в северо-восточном направлении. В нашем регионе в этот период ожидается местами сильный порывистый ветер, в отдельных районах мокрый снег, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 23 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха днём +1+6°. Местами гололедица.

24 октября - ветер юго-западный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха +1+6° в течение суток.

25 октября - ветер на юге области южный слабый, на севере западный, северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Местами осадки. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +1+6°. Ночью и утром местами гололедица.