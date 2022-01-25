Как сообщает Мурманское УГМС, 24 января глубокий активный циклон, смещающийся с Исландии в Баренцево море, вызвал усиление ветра по Мурманской области и адвекцию теплой атлантической воздушной массы. В нашем регионе температура воздуха повысилась до 0+5°.

В Мурманске перекрыт максимум температуры воздуха этого дня: на 12 часов температура воздуха повысилась до +5,2°, предыдущее значение составляло +3,3° в 1992 году. Абсолютный максимум температуры воздуха в столице Заполярья в январе составляет +7,0° и наблюдался в 1949 году.

25 и 26 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием обширного циклона с центром на севере Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, в отдельных районах небольшой снег, преобладающая температура воздуха -3-8° при прояснениях -10-15°, ночью 26 января местами до -19°.

27 января наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: ветер ослабеет, снег пройдёт на большей части территории Мурманской области, ночью ожидается морозная погода, днём температура воздуха -5-10°.

Сегодня, 25 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, на севере области местами сильный. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях до -13°. Гололедица, местами сильная.

Предупреждение

На севере побережья Норвегии и юго-западе Баренцева моря наблюдается опасное волнение 8-9 метров.

24 января с 15 до 18 часов в Гренландском море ожидается быстрое обледенение судов. Сохранится до конца суток 25 января. В этот же период на юге Гренландского моря и в Баренцевом море ожидается опасное волнение 8-9 метров. Сохранится до конца суток 25 января.