Как сообщает Мурманское УГМС, 25-27 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, в отдельных районах снег, метель, среднесуточная температура воздуха на 2-8° выше климатической нормы.

Сегодня, 25 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -4-9°, днём от +1 до -4°. Гололедица.