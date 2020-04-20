По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, временами мокрый снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 21 и 22 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Баренцева моря на юг Новой Земли. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, временами мокрый снег, снег, постепенное понижение температуры воздуха.
Завтра, 21 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +1+6°. Местами гололедица.
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На реках Мурманской области начинаются весенние процессы. За пятидневку толщина льда на большинстве рек уменьшилась на 1-