Как сообщает Мурманское УГМС, 21 и 22 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Баренцева моря на юг Новой Земли. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, временами мокрый снег, снег, постепенное понижение температуры воздуха.

Завтра, 21 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +1+6°. Местами гололедица.

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