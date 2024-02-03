По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, временами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 февраля вблизи Кольского полуострова смещался очень активный глубокий атлантический циклон: наблюдался сильный порывистый ветер, мокрый снег. При прохождении циклона отмечалось значительное падение атмосферного давления: в Мурманске днём атмосферное давление составляло 713 мм.рт.ст. Вечером 1 февраля и ночью 2 февраля, после прохождения атмосферного фронта, наблюдался резкий рост атмосферного давления.

3-4 февраля наш регион будет находиться под влиянием очередного атлантического циклона, траектория смещения которого будет проходить через север Ботнического залива в восточном, юго-восточном направлении. По Мурманской области в этот период ожидается местами сильный порывистый ветер, временами снег, повышение температуры воздуха до -3-10°.

5 февраля влияние циклона ослабеет, осадков станет меньше, температура воздуха понизится до -9-14° при прояснениях до-15-20°.

Сегодня, 3 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -8 -13° при прояснениях -15 -20°, днём -3 -8°. Гололедица.