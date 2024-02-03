Мурманский областной онкологический диспансер проведёт День открытых дверейВ магазинах Кольского Заполярья куриные яйца опять подорожали, а по стране – отмечается снижение
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)03.02.24 08:00

По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, временами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 февраля вблизи Кольского полуострова смещался очень активный глубокий атлантический циклон: наблюдался сильный порывистый ветер, мокрый снег. При прохождении циклона отмечалось значительное падение атмосферного давления: в Мурманске днём атмосферное давление составляло 713 мм.рт.ст. Вечером 1 февраля и ночью 2 февраля, после прохождения атмосферного фронта, наблюдался резкий рост атмосферного давления.

3-4 февраля наш регион будет находиться под влиянием очередного атлантического циклона, траектория смещения которого будет проходить через север Ботнического залива в восточном, юго-восточном направлении. По Мурманской области в этот период ожидается местами сильный порывистый ветер, временами снег, повышение температуры воздуха до -3-10°.

5 февраля влияние циклона ослабеет, осадков станет меньше, температура воздуха понизится до -9-14° при прояснениях до-15-20°.

Сегодня, 3 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -8 -13° при прояснениях -15 -20°, днём -3 -8°. Гололедица.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нейросеть и бизнес: кто работает с ИИ чаще всего, какие риски и преимущества видят компании СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
Комментарий к новости:Принятие изменений в законопроект позволит оперативно вводить в отдельных населённых пунктах региона дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции
Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Может ли работодатель уволить сотрудника, воспитывающего в одиночку ребёнка до 16 лет? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Руби и Повелитель воды». Полнометражный мультфильм (6+)
-PRO Деньги (16+)7 из 10 россиян выступают за закрытие микрофинансовых организаций-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,24 рубля, доллар подрос на 43 копейки-PRO Энергетику (18+)На выездном заседании регионального правительства в городе Полярные Зори озвучили итоги работы Кольской АЭС в 2023 году и планы по дальнейшему развитию-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 и 5 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика