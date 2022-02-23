По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, временами снег, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 февраля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами снег, температура воздуха ночью -14-19° при прояснениях -22-27°, днём -8-13°.

24 и 25 февраля погоду нашего региона будет определять восточная часть циклонической депрессии с центрами в Норвежском море и на западе Баренцева моря: ожидается местами сильный порывистый ветер, временами снег, метель, повышение температуры воздуха днём 24 февраля до -4-9°, 25 февраля до +1 -4°.

Сегодня, 23 февраля, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -14-19º, при прояснениях -23-28º, днём -8-13°. Гололедица.

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20 февраля толщина льда на реках и водоёмах Мурманской области достигла 32-79 см. Высота снежного покрова 20 февраля на большей части территории Мурманской области была равна 60-100 см, на севере и северо-востоке области - 105-115 см.