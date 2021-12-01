По Мурманской области ожидается местами сильный ветер, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, с приближением активного циклона с центральной части России по Мурманской области ожидается увеличение количества облачности, постепенное усиление ветра и повышение температуры воздуха до -8-16°.

1 и 2 декабря ожидается ветреная со снегом и метелью погода, преобладающая температура воздуха -3-8°, местами до -13°.

Сегодня, 1 декабря, будет переменная облачность. Снег, утром и днём местами сильный, ночью изморозь. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -8 -13°, местами до -18°, днём -2 -7°. Гололедица.