По Мурманской области ожидается местами сильный ветер, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 и 7 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной на юго-западе Баренцева моря и на севере Норвежского побережья. В этот период по Мурманской области ожидается облачная погода, временами снег, преобладающая температура воздуха от -3 до -9 градусов.

Сегодня, 6 декабря, будет облачная погода. Снег. Ветер южный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -5-10°, днём -2-7°. Гололедица.

Предупреждение

В период 6-10 часов 5 декабря на севере Гренландского моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 17-20 часов 6 декабря.