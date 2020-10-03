Как сообщает Мурманское УГМС, 3-5 октября погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия антициклона, центр которого смещается с Баренцева моря на Канино-Колгуевский район и далее на Республику Коми. По Мурманской области ожидается местами слабый дождь, туман, преобладающая температура воздуха ночью +2+7°, в отдельных районах заморозки до -1-3°, днём +6+12°.

Сегодня, 3 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью и утром туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, местами заморозки до -3°, днём +7+12°.

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2 октября уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 10-40 см, на реках запада области (рр. Лотта, Ёна, Тумча) - близки к среднемноголетним. Температура воды в Коле 2 октября в 8 часов была равна 8° - на 3° выше прошлогодней.