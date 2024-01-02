Мурманская область. Арктика (16+)02.01.24 08:00
По Мурманской области ожидается местами слабый снег, на севере области порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 2-4 января антициклон, сформировавшийся на севере Скандинавии, сместится на юг Финляндии – Карелии и погоду Кольского полуострова, в основном, будет определять его северная периферия. По Мурманской области ожидается местами слабый снег, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха составит ночью -18-23° при прояснениях в центральных и южных районах -27-33°, на крайнем севере области -15-22°.
Сегодня, 2 января будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой снег, туман, изморозь. Ветер западный умеренный, днём местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -17-22°, при прояснениях -28-33°, днём -14-19°, местами -20-25°. Гололедица.
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