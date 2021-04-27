Как сообщает Мурманское УГМС, 24 и 25 апреля, как и ожидалось, Кольский полуостров находился под влиянием активных атмосферных фронтов. По Мурманской области прошли обильные осадки, наблюдалось отложение мокрого снега, местами сильный порывистый ветер. Наиболее интенсивные осадки отмечались в центральных районах области, где выпало от 13 до 31 мм осадков, что составляет 50 -135% месячной нормы, высота снега увеличилась на 5-23 см. В г.Мурманске по оперативным данным за 24 и 25 апреля выпало 13,1 мм осадков, что составляет 67% месячной нормы.

В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять: 27 апреля западная периферия циклонической депрессии, 28 и 29 апреля южная периферия циклона в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -1 -8°, днём от -1 до +4°.

Сегодня, 27 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, в центральных районах -7-12°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.

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На реках востока и юга Мурманской области уровни повышаются с интенсивностью 15-60 см в сутки, на реках запада области - существенно не меняются. На реках Терского берега (рр. Варзуга, Чаваньга) набюдается ледоход, река Умба очищается ото льда, на плёсах рек остальной территории наблюдается ледостав с промоинами, закраины, вода на льду.

Выход на лёд опасен!