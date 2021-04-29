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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.21 08:00

По Мурманской области ожидается местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 и 30 апреля наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -1-8°, днём от -1 до +4°.

1 мая существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 29 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, местами до -13°, днём от -1 до +4°. Местами гололедица.

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23-28 апреля прошёл ледоход на реках Терского берега (рр. Умба, Варзуга, Чаваньга) и на р. Ура, Печа, что раньше нормы на 14-20 дней. 27 апреля начались подвижки на реке Кола. На остальных реках наблюдаются ледостав с промоинами, закраины. Лёд тает на месте.

Выход на лёд опасен!

На 28 апреля уровни воды повысились от предпаводочных на 15-90 см, на рр. Поной и Умба - на 100-160 см. 28 апреля изменение уровней воды на реках за сутки составляет ±6 см, на реке Поной ±20 см.

 

 

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