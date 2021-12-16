По Мурманской области ожидается местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 16 декабря Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: ожидается местами снег, температура воздуха -1-6° в отдельных районах при прояснениях -7-12°.

17 декабря погоду нашего региона будет определять северо-западная периферия циклона с центром в районе Архангельской области: местами пройдёт снег, температура воздуха будет постепенно понижаться. Ночью 18 декабря ожидается морозная погода. Утром и днём 18 декабря, с приближением активного атлантического циклона и атмосферных фронтов, по Мурманской области ожидается снег, местами порывистый ветер, повышение температуры воздуха.

Сегодня, 16 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха -1-6° в течение суток, при прояснениях -7-12°. Гололедица.