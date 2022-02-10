Как сообщает Мурманское УГМС, 10 и 11 февраля Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -12-17°, днём -4-9°.

12 февраля ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 10 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, в центральных районах до -15°, днём -3-8°. Гололедица.