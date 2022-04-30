ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Палочки для еды, которые улучшают вкус пищи, и первый в мире порт для летающих такси и дроновВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Критичность в жизни человека, или Кого мы видим в зеркале
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)30.04.22 08:00

По Мурманской области ожидается местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, температура воздуха ночью -4-9°, днём от -2 до +3°.

1 мая наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: ночью ожидается отрицательная температура воздуха, днём воздух прогреется до 0 +5°.

2 мая ожидается смещение активного циклона с Норвежского моря на Кольский полуостров: пройдут осадки, наиболее интенсивные в дневное время, преобладающая температура воздуха составит ночью -1-8°, днём от -1 до +4°.

3 и 4 мая ожидается преобладающая температура воздуха ночью -2-7°, днём от +2 до -3°.

Сегодня, 30 апреля, будет облачная погода. Местами снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -4-9°, днём от -2 до +3°. Местами гололедица.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника скорой помощи: как и чем живёт эта служба в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
Комментарий к новости:На старейшем предприятии Мурманска запустили новое автоматическое производство банок для рыбной продукции
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире14:30«Улетные букашки». Полнометражный мультфильм (6+)16:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:30«Не плачь, девчонка». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Поваренная пищевая соль, картофель и хлеб из ржаной муки - лидеры по росту цен в мурманских магазинах-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел на 1,27 рубля, евро теряет 75 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС включён в сеть после планового ремонта энергоблок №1-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Процедуру освоения Дальневосточных и Арктических гектаров предлагают упростить
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Сколько компания должна заплатить сотрудникам, если они работают в праздники?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика