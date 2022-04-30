Как сообщает Мурманское УГМС, 30 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, температура воздуха ночью -4-9°, днём от -2 до +3°.

1 мая наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: ночью ожидается отрицательная температура воздуха, днём воздух прогреется до 0 +5°.

2 мая ожидается смещение активного циклона с Норвежского моря на Кольский полуостров: пройдут осадки, наиболее интенсивные в дневное время, преобладающая температура воздуха составит ночью -1-8°, днём от -1 до +4°.

3 и 4 мая ожидается преобладающая температура воздуха ночью -2-7°, днём от +2 до -3°.

Сегодня, 30 апреля, будет облачная погода. Местами снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -4-9°, днём от -2 до +3°. Местами гололедица.