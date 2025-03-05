Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег.

Сегодня, 5 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха от 0 до -5°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

4 марта в период 18-22 часа в центральной части побережья Норвегии отмечалось усиление юго-западного ветра 30-35 м/с, опасное волнение 8,0-9,0 м. Сохранится до 10-14 часов 5 марта.