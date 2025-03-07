Как сообщает Мурманское УГМС, 6-7 марта Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -3-10°, при прояснениях -10-15, днём -1 -6°.

Ночью 8 марта ожидается морозная погода. Днём 8 марта наш регион будет находиться под влиянием атлантического циклона, смещающегося в Норвежское море и далее на север Скандинавии. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферного фронта, снег различной интенсивности, температура воздуха составит от 0 до -5°.

Сегодня, 7 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём -1-6°. Гололедица.