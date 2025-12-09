Как сообщает Мурманское УГМС, 9-10 декабря Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -5-10°, местами до -15°, днём 10 декабря -3-8°.

11 декабря ожидается смещение циклона с юга Финляндии на Архангельскую область: в нашем регионе пройдёт снег, наиболее интенсивный на севере области, днём в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 9 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер днём восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха -5-10° при прояснениях до -15º. Гололедица.

10 декабря - ветер ночью слабый, днём северо-восточный, восточный умеренный, позёмок. Небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях до -16°, днём -3-8°, местами до -13°.

11 декабря - ветер северо-восточный, северный умеренный, позёмок. Небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях до -15° в течение суток.