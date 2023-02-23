Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 23 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления: ожидается холодная погода, температура воздуха -20-25°, при прояснениях -27-32°. Днём 23 февраля и в течение суток 24 февраля погоду нашего региона будет определять циклон с центром на западе Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, днём 23 февраля порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы -8-14°, ночью -11-16°, при прояснениях -17-22°.

25 февраля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: температура воздуха составит ночью -13-18°, при прояснениях -22-27°, днём -8-13°.

Сегодня, 23 февраля, переменная облачность. Без существенных осадков, днём на западе небольшой, местами умеренный снег. Изморозь. Ветер южный ночью слабый, днём умеренный, на северо-западе местами сильный. Температура воздуха ночью -20-25°, при прояснениях -27-32°, днём -9-14°. Гололедица.