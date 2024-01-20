Как сообщает Мурманское УГМС, 20 января погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с юга Финляндии через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается местами снег, днём на севере области порывистый ветер, температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -20-25°, днём -7-12°, местами -15-20°.

21 января циклон сместится в Баренцево море, а на наш регион распространится гребень антициклона: существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит -17-22°, при прояснениях -25-30°, на крайнем севере области -13-18°.

Ночью 22 января будет преобладать холодная погода. Утром и днём 22 января ожидается влияние активного циклона, смещающегося с юга Скандинавии в северо-восточном направлении: по Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха повысится до -5-10°.

Сегодня, 20 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, ночью изморозь. Ветер северо-западный, западный умеренный, утром и днём на севере сильный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснении -20-25°, днём -7-12, местами -15-20°. Гололедица.