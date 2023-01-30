Мурманская область. Арктика (16+)30.01.23 08:00
По Мурманской области ожидается местами снег, днём на юге области сильный снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 30 января наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: местами пройдёт снег, ночью ожидается морозная погода.
Сегодня, 30 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, днём на юге области сильный снег. Ночью в отдельных районах изморозь. Ветер южный, днём на юге области северо-восточный умеренный, метель. Температура воздуха ночью -6 -11° при прояснениях -15-20°, днём -3 -8°. Гололедица.
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