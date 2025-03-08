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Мурманская область. Арктика (16+)08.03.25 08:00

По Мурманской области ожидается местами снег, днём в отдельных районах сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 марта ночью наш регион находился в малоградиентном барическом поле, а днём окажется под влиянием циклона, смещающегося с Норвежского моря. По Мурманской области сегодня днём с приближением циклона интенсивность осадков увеличится, температура воздуха повысится до -2-7°.

9 марта циклон сместится на Архангельскую область: в нашем регионе местами пройдёт снег, температура воздуха в дневные часы составит от 0 до -5°.

10 марта Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: ожидается в отдельных районах небольшой снег, температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -13-18°, днём -2-7°.

Сегодня, 8 марта, будет облачная, ночью с прояснениями погода. Местами снег, днём в отдельных районах сильный. Ветер ночью юго-западный слабый, днём юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём -2-7°. Гололедица.

Штормовое предупреждение 

7 марта в период 18-22 часа в центральной части побережья Норвегии отмечалось усиление юго-западного, западного ветра 30-35 м/с, опасное волнение 8,0-9,0 метров. Сохранится до 8-11 часов 8 марта.

 

 

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