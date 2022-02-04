По Мурманской области ожидается местами снег, изморозь, ночью и утром туман

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в поле пониженного атмосферного давления. Ночью 4 февраля ожидается морозная погода с температурой воздуха -14-19°, при прояснениях -24-29°. Днём 4 февраля наш регион будет находиться под влиянием циклона с центром в Норвежском море: начиная с западных районов области постепенно усилится ветер, пройдёт снег, температура воздуха повысится до -8-13°.

5 февраля по Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха -6-11°.

Сегодня, 4 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь, ночью и утром туман. Ветер ночью слабый, днём юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13 -18°, при прояснениях -23 -28°, днём -11 -16°, местами -17 -22°. Гололедица.

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По данным ГМС Мурманск, 3 февраля 2022 года на акватории южного колена Кольского залива наблюдается дрейфующий лёд в количестве 4-7 баллов толщиной 5-7 см. Лёд расположен у берегов или дрейфует полосами и пятнами по фарватеру в северном направлении.