Как сообщает Мурманское УГМС, 1-3 апреля наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. 1 и 2 апреля по Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от 0 до +5°.

3 апреля ночью ожидается понижение температуры воздуха до -2-8°, днём воздух прогреется до +1+6°.

Сегодня, 1 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от 0 до +5°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области сохраняется ледостав, на горных реках - ледостав с промоинами, остаточные забереги.

По данным измерений 31 марта толщина льда на реках и водоёмах региона составляет 40-85 см, на водохранилищах юго-запада области (Иовское, Княжегубское) - 25-40 см, что, в основном, на 1-20 см меньше нормы для данного периода и на 5-30 см меньше прошлогодней (на водных объектах северо-востока области - р. Туманная, оз. Ловозеро, вдхр Серебрянское толщина льда на 10-20 см больше прошлогодней).

Водность рек в конце марта составляет 110-140% нормы. Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимней межени на 10-40 см.