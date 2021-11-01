Мурманская область. Арктика (16+)01.11.21 08:00
По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидаются временами осадки различной интенсивности. На дорогах гололедица.
1 ноября существенных изменений в погоде не ожидается.
Сегодня, 1 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер южный умеренный, утром и днём местами сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от -3 до +2°. Гололедица, местами сильная.
Комментарии
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Последние комментарии
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
Евгений
24.10.21 01:09
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22.10.21 16:39
Здравствуйте, мурманчане. Пишу от себя и депутата Мурманской областной Думы, члены парии "Единая Россия" Белошеева М. В. Заявляем Вам, мурманчане, со слов Алексея Борисовича, "что то данная информация
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