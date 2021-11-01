По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидаются временами осадки различной интенсивности. На дорогах гололедица.

1 ноября существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 1 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер южный умеренный, утром и днём местами сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от -3 до +2°. Гололедица, местами сильная.