По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, днём 15 ноября погоду Мурманской области будет определять очередной обширный глубокий атлантический циклон, который вновь принесёт теплую воздушную массу, что приведёт к повышению температуры воздуха в нашем регионе.

Сегодня, 15 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег. Днём снег, мокрый снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -12-17°, днём от -4 до +1°. Гололедица.