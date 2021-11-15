Мурманская область. Арктика (16+)15.11.21 08:00
По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег
Как сообщает Мурманское УГМС, днём 15 ноября погоду Мурманской области будет определять очередной обширный глубокий атлантический циклон, который вновь принесёт теплую воздушную массу, что приведёт к повышению температуры воздуха в нашем регионе.
Сегодня, 15 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег. Днём снег, мокрый снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -12-17°, днём от -4 до +1°. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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