Как сообщает Мурманское УГМС, 14-16 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности. 14-15 января по Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха днём 14 января от -3 до +2°, 15 января - от 0 до -6°.

16 января ожидается смещение активного циклона с Северного моря на район Ботнического залива: интенсивность осадков увеличится, в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха повысится.

Сегодня, 14 января, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от -3 до +2°. Гололедица, местами сильная.