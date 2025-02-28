Мурманская область. Арктика (16+)28.02.25 08:00
По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег
Как сообщает Мурманское УГМС, марта наш регион находится преимущественно в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит в ночные часы -1-7°, днём от +1 до -4°.
Сегодня, 28 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от -3 до +2°. Гололедица.
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