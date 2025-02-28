По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, марта наш регион находится преимущественно в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит в ночные часы -1-7°, днём от +1 до -4°.

Сегодня, 28 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от -3 до +2°. Гололедица.