Как сообщает Мурманское УГМС, 29 апреля – 1 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Карском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, на севере области в отдельных районах порывистый ветер. 29-30 апреля в ночные часы сохранится отрицательная температура воздуха, днем воздух прогреется 29 апреля до -1 +4°, 30 апреля +1+6°.

1 мая - ветер юго-западный умеренный, ночью на севере области местами сильный. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +3+8°. Местами гололедица.

Сегодня, 29 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от -1 до +4°. Гололедица.