Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности в Карском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, на севере области в отдельных районах порывистый ветер. 29-

1 мая - ветер юго-западный, западный умеренный, ночью и утром на севере области сильный. Местами небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +4+9°.

2 мая - ветер юго-западный, южный умеренный. Ночью без существенных осадков. Днём небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +5+10°.

Сегодня, 30 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью северо-западный, днём западный, юго-западный умеренный, на севере сильный. Температура воздуха ночью -4-9º, при прояснении до -14º, днём от 0 до +5°. Гололедица.