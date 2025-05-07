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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.25 08:00

По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет, в основном, западная часть циклона, смещающегося с Вологодской области на север Архангельской области и далее в восточном направлении. По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег, на севере области порывистый ветер.

8 мая - ветер северо-западный, северный умеренный. Местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +2+7°.

Сегодня, 7 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +1+6°. Гололедица.

* * *

В первой пятидневке мая весеннее половодье вступило в активную фазу развития на всей территории Мурманской области.

На большинстве водных объектов отмечается ледостав, ледостав с промоинами, закраины, лёд потемнел. На горных реках остаточные забереги, ледостав с промоинами, чисто. 4 мая на реке Варзуга наблюдался ледоход, 6 мая река Чаваньга очистилась ото льда.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 25-55 см, на реках Поной, Варзуга, Умба — на 115-170 см. На 30 апреля толщина льда на реках равна 35-50 см, на крупных озёрах и на водохранилищах равна 40-80 см.

Выход на лёд опасен!

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