Как сообщает Мурманское УГМС, 20 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-восточной периферии антициклона, расположенного над центральной Европой. По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, температура воздуха от +1 до -4°, при прояснениях -5-10°.

21 января наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле, а 22 января – под влиянием циклона, смещающегося с севера Баренцева моря. В этот период по Мурманской области ожидается местами снег, 22 января порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -3-8° при прояснениях -10-15°.

Сегодня, 20 января, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха от -4 до +1°, на западе при прояснениях -5-10° в течение суток. Гололедица.

21 января - ветер юго-западный, южный 2-7 м/с. Местами небольшой снег. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях -11-16° в течение суток. Гололедица.