По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, позёмок

Как сообщает Мурманское УГМС, на погоду Кольского полуострова оказывает влияние очередного обширный глубокий циклон с центром в Гренландском море. 24 января он сместится в Баренцево море - по Мурманской ожидается сильный порывистый ветер, местами снег, мокрый снег, дальнейшее повышение температуры воздуха до -3 +3°.

Сегодня, 24 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный сильный, позёмок. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от -1 до +4°. Гололедица, местами сильная.

Предупреждение

С 20 до 24 часов 23 января на севере побережья Норвегии и юго-западе Баренцева моря отмечалось усиление юго-западного ветра 30-33 м/с, опасное волнение 8-9 метров. Опасное явление по ветру сохранялось до 8 часов 24 января, а опасное волнение сохранится до 15-18 часов понедельника.