Как сообщает Мурманское УГМС, 31 октября- 2 ноября Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, в отдельных районах порывистый ветер, наиболее сильный 2 ноября, преобладающая температура воздуха в дневные часы от +1 до -4°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 31 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от +1 до -4°. Местами гололедица.