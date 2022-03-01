Как сообщает Мурманское УГМС, 1-3 марта погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Норвежского моря на запад Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха 1 и 2 марта ночью -2-7°, при прояснениях 1 марта до -13°, днём от -3 до +3°.

3 марта ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

Сегодня, 1 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от -3 до +2°. Гололедица, местами сильная.