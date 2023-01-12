По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 12-14 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием многоцентровой циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер.
12 января ночью ожидается морозная погода, днём температура воздуха повысится до -2+3°.
13-14 января преобладающая температура воздуха составит до -3 до +2°. На дорогах местами сильная гололедица.
Сегодня, 12 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -7-12°. Гололедица.
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На реках и водоёмах Мурманской области сохраняется зимний режим, наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках – забереги, внутриводный лёд, ледостав с полыньями.
Толщина льда на реках и водоёмах на 10 января равна 17-55 см, что меньше нормы на 2-18 см и,
в основном, меньше прошлого года на 1-35 см.