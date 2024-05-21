Как сообщает Мурманское УГМС, 21 мая погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +2+7°.

22 мая ночью сохранится холодная погода, а днём, с распространением на территорию нашего региона антициклона, воздух прогреется до +4+9°, на юго-западе области до +14°.

23 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием юго-восточной периферии очередного циклона с центром в Гренландском море: местами пройдёт небольшой дождь, днём воздух прогреется до +12+17°, на юго-западе области до +22°.

Сегодня, 21 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +2+7°.