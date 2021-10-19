По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег. Ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 октября погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Белого моря на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области ожидаются временами осадки, ночью местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от +1 до -4°.

20 октября циклон продолжит движение в восточном направлении и ночью на Кольский полуостров распространится гребень антициклона: осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится, в основном, до -4-10°. Днём 20 октября юг Мурманской области и в течение суток 21 октября вся территория нашего региона окажется под влиянием очередного атлантического циклона: ожидается снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха от +1 до -4°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 19 октября, будет облачная погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -4 до +1° в течение суток. Местами гололедица.