По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег. Ветер умеренный, в отдельных районах сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 7-9 февраля погоду Кольского полуострова будут определять активные атлантические циклоны, смещающиеся в Гренландское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, местами снег, мокрый снег, сильный порывистый ветер.

7-8 февраля в ночные часы ожидается температура воздуха -2-7° при прояснениях до -12°, днём от -2 до +4°.

9 февраля преобладающая температура воздуха составит от -2 до +3° в течение суток.

Сегодня, 7 февраля, облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от -1 до +4°. Гололедица, местами сильная.

Штормовое предупреждение

6 февраля в период 21-24 часа в Гренландском море отмечалось опасное волнение 8,0-10,0 метров. Сохранится до 15-18 часов 7 февраля.