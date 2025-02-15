По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области - порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 13 февраля и за ночь 14 февраля в Мурманске количество выпавших осадков составило 37% от климатической нормы месяца. За период наблюдений с 1 по 14 февраля в Мурманске выпало 20,1 мм осадков, что составляет 84% от климатической месячной нормы (норма февраля – 24 мм) и это максимальное отклонение на территории региона.

Высота снежного покрова на метеорологической площадке в областном центре на утро 14 февраля составляет 53 см.

В целом по Мурманской области только на крайнем севере отмечались существенные осадки. Так в районе Туманного, Териберки, Полярного на сегодняшний день зафиксировано более 50% месячной нормы осадков. На остальной части территории преимущественно от 9 до 33% от нормы.

15-17 февраля погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающиеся с севера Баренцева моря в южном направлении. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области 15 февраля и днём 17 февраля порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха составит: 15 февраля -10-15°, ночью при прояснениях -18-23°, на крайнем севере области -5-10°;16 февраля -7-12°, при прояснениях -15-20°, на востоке до -22-27°.

17 февраля ночью ожидается морозная погода, днём, с приближением очередного циклона, температура воздуха повысится до -5-10°, местами до -12-17°.

Сегодня, 15 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -18-23°, на крайнем севере -6-11°, днём -3-8°, местами -10-15°. Гололедица.