Насекомые на службе человека: малые мучные черви разлагают пластик, а мухи - чёрные львинки помогают получать биотопливоМарина Табейкина: жили были, а кто виноват, или Ответственность за свои действия
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.02.25 08:00

По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области - порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 13 февраля и за ночь 14 февраля в Мурманске количество выпавших осадков составило 37% от климатической нормы месяца. За период наблюдений с 1 по 14 февраля в Мурманске выпало 20,1 мм осадков, что составляет 84% от климатической месячной нормы (норма февраля – 24 мм) и это максимальное отклонение на территории региона.

Высота снежного покрова на метеорологической площадке в областном центре на утро 14 февраля составляет 53 см.

В целом по Мурманской области только на крайнем севере отмечались существенные осадки. Так в районе Туманного, Териберки, Полярного на сегодняшний день зафиксировано более 50% месячной нормы осадков. На остальной части территории преимущественно от 9 до 33% от нормы.

15-17 февраля погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающиеся с севера Баренцева моря в южном направлении. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области 15 февраля и днём 17 февраля порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха составит: 15 февраля -10-15°, ночью при прояснениях -18-23°, на крайнем севере области -5-10°;16 февраля -7-12°, при прояснениях -15-20°, на востоке до -22-27°.

17 февраля ночью ожидается морозная погода, днём, с приближением очередного циклона, температура воздуха повысится до -5-10°, местами до -12-17°.

Сегодня, 15 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -18-23°, на крайнем севере -6-11°, днём -3-8°, местами -10-15°. Гололедица.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит в мурманской ИТ-сфере и можно ли еще стать успешным айтишником? Обзор индустрии по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, куда пропали дополнительные выходные за 23 февраля и 8 марта в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире14:30«Драконье Рождество». Полнометражный мультфильм (6+)15:45«Катя-Катя». Художественный фильм (12+)17:25«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 72 копейки, евро теряет 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис осмотрел мобильный и стационарный клиентские центры, а также провёл встречу с трудовым коллективом в рамках мероприятий к 10-летию мурманского филиала АО «АтомЭнергоСбыт»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 и 17 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика