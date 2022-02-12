Как сообщает Мурманское УГМС, 12 и 13 февраля погоду Кольского полуострова будет определять частный циклон, смещающийся вдоль побережья Мурмана. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер. Температура воздуха 12 февраля ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём -3-8°, 13 февраля ночью -12-17° при прояснениях -20-25°, днём -8-13°, местами до -18°.

14 февраля ожидается смещение очередного циклона с Норвежского моря: пройдёт снег, наиболее интенсивный днём 14 февраля, температура воздуха постепенно повысится.

Сегодня, 12 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём на севере сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -5-10º, при прояснении -12-17º, днём -3-8°, местами до -13º. Гололедица.