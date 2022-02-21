По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием циклона, смещающегося с юга Финляндии на Кольский полуостров. 21 февраля циклон сместится на юго-восток Баренцева Ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер.

21 февраля ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха.

Сегодня, 21 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -15-20º, днём -4-9º, местами до -15º. Гололедица.