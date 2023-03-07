По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 7-8 марта погоду Кольского полуострова будет определять малоградиентное барическое поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -15-22° при прояснениях -25-32°, днём -9-15°.
9 марта погоду нашего региона будет определять южная периферия циклона с центром в Баренцевом море: ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 7 марта, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер слабый переменный. Температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -25-30°, днём -8-13°, местами до -18°. Гололедица.
Штормовое предупреждение
6 марта в период 21-1 час на северо-западе Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 18-21 часа 7 марта.