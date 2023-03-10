Как сообщает Мурманское УГМС, 10-11 марта и ночью 12 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -22-27°, днём -6-12°.

Днём 12 марта с Центральной Европы на Карелию сместится активный циклон: по Мурманской области ожидается снег, температура воздуха -5-10°.

Сегодня, 10 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -23-28°, днём -7-12°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

На севере и в центральной части Гренландского моря отмечается быстрое обледенение судов. Сохранится до конца суток 10 марта.