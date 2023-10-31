Как сообщает Мурманское УГМС, 31 октября - 1 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -10 -15°, днём -2-7°.

2 ноября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 31 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём -2-7°. Гололедица.