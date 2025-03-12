Как сообщает Мурманское УГМС, 12-14 марта Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, в основном, под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море.

По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -10-15°, при пояснениях -16-22°, днём -3-9°.

Сегодня, 12 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -17-22°, днёём -3-8°. Гололедица.

* * *

На реках Мурманской области сохраняется зимний режим.

Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 1-19 см.

Толщина льда на 10 марта на реках, озёрах и водохранилищах составляет 36-71 см.