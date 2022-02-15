Как сообщает Мурманское УГМС, 15 февраля погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон с центром на юге Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -15-20°, днем -3-8°, местами до -13°.

16 февраля циклон постепенно заполнится, ветер ослабеет, местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха понизится: ночью -10-15°, при прояснениях -19-24°, днём -8-13°.

17 февраля очередной атлантический циклон сместится на район Ботнического залива: по Мурманской области ожидается увеличение количества облачности, снег, температура воздуха днём -5-10°.

Сегодня, 15 февраля, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, на севере области сильный, метель. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях - 15-20°, днём -3-8°, местами до -13°. Гололедица.