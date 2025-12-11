Как сообщает Мурманское УГМС, 11-12 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной части циклона, центр которого ожидается в районе Республики Коми. 11 декабря по Мурманской области ожидается местами снег, на севере области в отдельных районах сильный порывистый ветер.

12 декабря ожидается увеличение интенсивности осадков, дальнейшее усиление ветра, местами метель, температура воздуха существенно не изменится.

13 декабря ночью сохранятся неблагоприятные погодные условия, а днём ожидается постепенное ослабление ветра, местами небольшой снег, понижение температуры воздуха до -6-11°, при прояснениях до-15-20°.

Сегодня, 11 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-восточный, северный слабый, днём в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха днём -2-10°. Гололедица.

12 декабря - ветер северный умеренный, местами сильный, метель. Снег, местами сильный. Температура воздуха -3-8° в течение суток, ночью на западе области -10-15°.

13 декабря - ветер северо-западный, северный умеренный, местами сильный, метель. Местами снег. Температура воздуха -6-11°, в отдельных районах -15-20° в течение суток.

* * *

На водных объектах Мурманской области сохраняется зимний режим.

По состоянию на 9 декабря на большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечался ледостав, ледостав с полыньями. На Княжегубском водохранилище - ледяная каша. На горных реках и порожистых участках - забереги.

На реках Кица, Варзуга, Ёна сохраняются зажоры льда.

Толщина льда на 5 декабря на реках, озёрах и водохранилищах составляла 7-25 см Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 18-47 см, на реках Поной, Варзуга, Умба на 105-112 см.

Выход на лед опасен!