По Мурманской области ожидается местами снег, наиболее интенсивный на севере региона

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности на юго-востоке Баренцева моря. По Мурманской области в этот период ожидается местами снег, наиболее интенсивный на севере области, в отдельных районах сильный порывистый ветер.

20 февраля погоду нашего региона будет определять восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной над Северной Атлантикой. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, температура воздуха в дневные часы -2-7°.

Сегодня, 19 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Снег, ночью местами сильный. Ветер северо-западный умеренный, на севере сильный, метель. Температура воздуха -3-8º, при прояснениях -10-15º в течение суток. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняется зимний режим.

Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 2-61 см. Толщина льда на 15 февраля на реках, озёрах и водохранилищах составляет 37-68 см.